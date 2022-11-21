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شؤون فلسطينية

شاهد: جامعة النجاح تفتتح فعالية لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

شاهد: جامعة النجاح تفتتح فعالية لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت جامعة النجاح الوطنية مساء أمس، حفلاً لمشاهدة أولى مباريات كأس العالم 2022، بالتعاون مع بلدية نابلس ومركزها الثقافي.

وقال د. سليمان العمد، المشرف الفني لفعالية افتتاح كأس العالم في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، إن هذه الفعالية تأتي بمبادرة من بلدية نابلس ومركز حمدي منكو الثقافي، وجامعة النجاح الوطنية ومركز الاعلام.

وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن "، أن الهدف من هذه الدعوة هو خلق أجواء رياضية بطريقة مرحة وبطريقة الألفة والمحبة من خلال كبرى مؤسسات نابلس، وسيتم بث المباريات التي يتناسب وقتها مع الناس من الساعة السادسة حتى الثامنة مساءً في مركز حمدي الثقافي.

بدوره عبر معاوية مني، أمين سر نادي المستقبل الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادته بوجوده بجامعة النجاح الوطنية لمشاهدة بطولة كأس العالم الذي يتم أول مره داخل دولة عربية.

وأضاف منى: بأن قلوبنا وعقولنا نحن كفلسطينيين مع قطر في تنظيم ونجاح هذه البطولة حتى تعكس صورة إيجابية عن الدول العربية، و"نتمنى بهذه البطولة أن نستطيع إيصال رسالتنا كفلسطينيين وكعرب بأن لدينا قدرات ويمكن أن تكون هذه البطولة أفضل من البطولات السابقة من حيث التنظيم.

من جانبه قال عندنا البوبلي: "نحن نعتز ونفتخر بهاذه الشراكة بين بلدية نابلس ومركز حمدي منكو مع جامعة النجاح الوطنية".

وبيّن أن "الفكرة انطلقت من المركز وبطبيعة الحال هده الفكرة العظيمة بحاجة أن يكون بها شركاء، بالتالي جامعة النجاح كانت الشريك المناسب".

وبيّن البوبلي، أن الفكرة جاءت من أجل جمع الأندية الرياضية والشخصيات الرياضية والمهتمين في هذا المجال ضمن رابطة تجمع هذه الناس من خلالها، وبهذا التعاون وهذه الشراكة نستطيع عمل أنشطة اجتماعية حتى نرتقي أكثر بمستوي الرياضة بمدينة نابلس.


 


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