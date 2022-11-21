"بكدار" يباشر تأهيل مستشفى بيت جالا الحكومي بقيمة 1,8 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنباشر المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار - بكدار بمشروع بناء وتوسعة وترميم وتجهيز أقسام ومرافق في مستشفى بيت جالا الحكومي في محافظة بيت لحم، بكلفة إجمالية بلغت نحو 1,8 مليون دولار أمريكي بتمويل من صندوق الأقصى ومن خلال البنك الإسلامي للتنمية.يعد مستشفى بيت جالا الحكومي الوحيد في المدينة، ويقدم خدماته بشكل خاص لمرضى السرطان في محافظة بيت لحم، وتزيد نسبة إشغاله عن 103%. ويقدم خدماته الصحية بشكل عام لمدن بيت لحم وبيت ساحور وباقي أجزاء المحافظة والقرى والبلدات المحيطة. المبنى الرئيس في المستشفى قديم جداً، والمستشفى بشكل عام يحتاج الى التوسعة والترميم بشكل كبير، ولذا فإن هذا المشروع يعتبر من هو بحاجة إلى توسعة وترميم بشكل كبير، لذا فإن هذا المشروع يعتبر من المشاريع المهمة ذات الأولوية للقطاع الصحي في فلسطين.يشتمل المشروع بإشراف بكدار على إعادة تأهيل وتشطيب قسم الولادة القائم في الطابق الثاني بمساحة 420 متر مربع مع بناء جديد وتوسعة للقسم ذاته في نفس الطابق بمساحة 55 متر مربع لتصبح المساحة الإجمالية لقسم الولادة 475 متر مربع بتشطيب عصري حديث.كما يشتمل المشروع على ترميم وإعادة تأهيل مبنى قديم من العقد يستخدم كمطبخ للمستشفى بمساحة 300 متر مربع مع تجهيزه بالمعدات والأجهزة اللازمة إضافة الى بناء وتشطيب قسم خاص بالتنظير مساحة 95 متر مربع.يضاف الى ذلك بناء وتجهيز مصعد كهربائي خارجي يربط قسم الولادة بقسم الأطفال مع استبدال مصعد النفايات الهيدروليكي بمصعد آخر كهربائي حديث.