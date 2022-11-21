عشرات القتلى ومئات الجرحى في زلزال قوي ضرب إندونيسيا



وأفادت وسائل إعلام إندونيسية بأن الزلزال ألحق أضراراً بعشرات المباني ودفع السكان للخروج إلى شوارع العاصمة بحثاً عن السلامة، ومن بينها مدرسة داخلية إسلامية ومستشفى ومرافق عامة أخرى، كما تمايلت المباني العالية في العاصمة جاكرتا لأكثر من ثلاث دقائق وتم إخلاء البعض منها.



وكانت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، قد أفادت في وقت سابق، بأن شدة الزلزال بلغت 5.6 درجات، وعلى عمق 10 كيلومترات، وبأنه ضرب قرب بلدة سيانجور التي تبعد مسافة 100 كيلومتر عن جاكرتا.



والجدير ذكره، أن إندونيسيا تشهد زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.





رام الله - دنيا الوطنلقي نحو 56 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 700 آخرين، في زلزال بلغت قوته 5.6 درجات، ضرب جزيرة جاوة الغربية في أرخبيل إندونيسيا، اليوم الإثنين.