الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي توفد بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية في جمهورية كازاخستان



وقد عقدت بعثة منظمة التعاون الإسلامي لمراقبة الانتخابات بقيادة السفير أحمد سرير، مدير الشؤون الآسيوية، اجتماعاً مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بجمهورية كازاخستان، د.نورلان عبدروف، حيث نقل له تحيات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه وتمنياته بنجاح العملية الانتخابية.



وشددت البعثة على الأهمية التي توليها منظمة التعاون الإسلامي لعملية مراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء، كما تنص على ذلك البنود ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.



رام الله - دنيا الوطنأوفدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بعثة مراقبة الانتخابات إلى جمهورية كازاخستان من أجل مراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 20 نوفمبر 2022.