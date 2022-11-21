الأمين العام "للمؤتمر الإسلامي" يدعو إلى تكثيف الجهود لتوفير الحماية للأطفال



تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الوزاري حول التنمية الاجتماعية الذي عقد في ديسمبر 2019 بالجمهورية التركية دعا الدول الأعضاء لعقد اجتماع لفريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية لمناقشة مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي حول حقوق الطفل، تمهيداً لعرضها على المؤتمر الوزاري الثاني حول التنمية الاجتماعية الذي ستستضيفه جمهورية مصر العربية في عام 2023. وقد عقدت الأمانة العامة الاجتماع الأول لفريق الخبراء في فبراير 2022 بمقر الأمانة العامة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان وتستعد لعقد الاجتماع الثاني لفريق الخبراء في 29-30 نوفمبر 2022 لاستكمال مناقشة الوثيقة.



جاء ذلك في إطار احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للطفل في العشرين من شهر نوفمبر من كل عام منذ عام 1954، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي وزيادة الوعي حول حقوق الأطفال وتحسين رفاهيتهم في جميع أنحاء العالم، ودعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوقهم.