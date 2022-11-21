آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء
أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الثلاثاء، سيكون للمتبقي من الحافلتين: السادسة، والسابعة من كشف المسافرين رقم (2022/38).
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كما سيتم السفر للحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/45).
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وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.
ودعت الوزارة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.
وأشارت إلى ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.
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