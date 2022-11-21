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  • الرئاسة المصرية: السيسي صافح الرئيس التركي بالدوحة وجرى التأكيد المتبادل على عمق الروابط وتطوير العلاقات


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الرئاسة المصرية: السيسي أكد لـ "أردوغان" على عمق الروابط وتطوير العلاقات

الرئاسة المصرية: السيسي أكد لـ "أردوغان" على عمق الروابط وتطوير العلاقات
لقاء الرئيسين أردوغان والسيسي في قطر
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صافح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالدوحة، وجرى التأكيد المتبادل على عمق الروابط وتطوير العلاقات.

وكان أردوغان علق، اليوم الاثنين، على اللقاء الذي عقده، مع الرئيس المصري، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال أردوغان وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول)، تعليقا على لقائه السيسي): "قلنا سابقاً يمكن البدء بمسار، وهذه كانت بمثابة خطوة تم اتخاذها من أجل بدء هذا المسار".

والتقى السيسي، وأردوغان، على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر.

وهذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الرئيسان وجهاً لوجه، بعد قطيعة بين البلدين استمرت سنوات عدة، على خلفية أحداث ثورة حزيران/يونيو في مصر عام 2013 والتي أسفرت عن عزل الرئيس المصري محمد مرسي.

وصافح أردوغان السيسي وأجرى لفترة وجيزة محادثات معه ومع قادة آخرين بينهم الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله.

وافتتحت مساء الأحد فعاليات أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط حضور بارز لقادة عرب ومشجعي كرة القدم، التي تقام في الفترة بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

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