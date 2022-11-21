الرئاسة المصرية: السيسي أكد لـ "أردوغان" على عمق الروابط وتطوير العلاقات

أكدت الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صافح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالدوحة، وجرى التأكيد المتبادل على عمق الروابط وتطوير العلاقات.

وكان أردوغان علق، اليوم الاثنين، على اللقاء الذي عقده، مع الرئيس المصري، في العاصمة القطرية الدوحة.



وقال أردوغان وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول)، تعليقا على لقائه السيسي): "قلنا سابقاً يمكن البدء بمسار، وهذه كانت بمثابة خطوة تم اتخاذها من أجل بدء هذا المسار".



