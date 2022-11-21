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شؤون فلسطينية

"التربية" و"الإحصاء" يطلقان المسابقة الإحصائية المدرسية

"التربية" و"الإحصاء" يطلقان المسابقة الإحصائية المدرسية
أطلقت وزارة التربية والتعليم، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم، الدورة الخامسة من المسابقة الإحصائية المدرسية "مستقبلي في أرقام"، في مدرسة بنات التركية الثانوية بمديرية تربية رام الله والبيرة.

جاء ذلك بحضور وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني د.علا عوض، والوكيل المساعد للشؤن الطلابية صادق الخضور، ومدير عام الصحة الشمولية محمد الحواش وممثلي الوزارة والإحصاء.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة وزيادة معرفتهم بالبيانات
 والمؤشرات الإحصائية وإبراز أهمية ودور الإحصاء في الحياة العلمية والعملية بشكل مشوق وبسيط، وتعزيز العلاقة بين طلبة المدارس والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وفي هذا السياق رحبت عوض بالطلبة وشكرتهم على مشاركتهم في هذه المسابقة التي تهدف إلى زيادة الوعي لدى الطلبة بأهمية الأرقام والبيانات الاحصائية، مؤكدة أهمية وجود الإحصاءات الدقيقة في حياتنا اليومية كونها مصدر قوة وما تحمله من دلالات ومؤشرات تسهم في التخطيط السليم لمستقبلنا.

بدوره، أكد الخضور الاستمرار في عقد هذه المسابقة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء لما تحمله من دلالات تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة، معلناً انطلاق المسابقة في جميع مدارس الوطن.
ويشارك في المسابقة 100 ألف طالب/ة من طلبة الصف التاسع في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث في محافظات الوطن كافة.

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