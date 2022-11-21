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شؤون فلسطينية

"الإسلامية المسيحية" تحذر من خطورة انفلات المستوطنين وتدعو للتصدي له

رام الله - دنيا الوطن
حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من تصاعد وتفاقم الوتيرة اليومية لاعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وخطورة تداعياتها.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ما جرى في مدينة الخليل من بلطجة وانفلات عنصري واستباحة للحرم الابراهيمي ومهاجمة منازل المواطنين ومتاجرهم يشكل تصعيداً خطيراً لا يمكن السكوت عنه.

وأكدت الهيئة، أن ما يرتكبه المستوطنون من انتهاكات إجرامية في مختلف محافظات الضفة الغربية من اعتداءات على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم واغلاق الطرق العامة وقطع وحرق الأشجار تشكل جرائم حرب أصبحت تمارس بشكل يومي.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات من خلال توفير الحماية للمستوطنين والتغاضي عن جرائمهم والتحريض عليها من جانب أحزاب وقادة امنيين وعسكريين إسرائيليين كبار.

وأدانت الهيئة استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم وعدم الالتفات إلى الدعوات الفلسطينية بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وطالبت الهيئة الأمم المتحدة التدخل واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الاعتداءات.

ودعت الهيئة الفصائل الفلسطينية الى تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين والتوجه نحو حالة جديدة من الصراع كفيل بالتصدي لهذه الجرائم وردع الانفلات الاستيطاني.

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