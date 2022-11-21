المفتي العام يدين اعتداء سلطات الاحتلال ومستوطنيه على المساجد الفلسطينية





وبيّن في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الاعتداءات تتنافى مع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، التي حفظت حرية الأديان والعبادة، وأضاف أن سلطات الاحتلال من خلال هذه الاعتداءات تهدف إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية في مساجدهم.





وحذر من خطورة هذه الممارسات، التي قد تجر المنطقة برمتها إلى حرب دينية، سوف تلحق الضرر في العالم أجمع، وليس في فلسطين وحدها، وبين أن هذه الانتهاكات والاعتداءات تأتي في ظل صمت دولي معيب ومخجل، ينذر بتصعيد خطير مناشداً العالم أجمع بضرورة التدخل لوقف هذه التجاوزات قبل فوات الأوان.





وأشاد المفتي بأبناء الشعب الفلسطيني الصامد الثابت المرابط، الذي يتصدى لهذه التجاوزات العنصرية التي تقودها حكومات عنصرية فاشية كاذبة، تهدف أن يكون الدم الفلسطيني وقوداً للبقاء في الحكم.







رام الله - دنيا الوطنأدان الشيخ محمد حسين- المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية / خطيب المسجد الأقصى المبارك – تصاعد اعتداء سلطات الاحتلال وقطعان مستوطنيها على الأماكن الدينية الفلسطينية، التي كان آخرها الاعتداء على المسجد الإبراهيمي في الخليل، واستباحته من قبل قطعان المستوطنين بحجة الأعياد اليهودية، واعتداء مليشيات المستوطنين المتطرفين على مسجدي "باب الزاوية"، و"الصديق" في الخليل ومهاجمتهما وتكسير نوافذهما، وذلك بعلم سلطات الاحتلال وحمايتها.