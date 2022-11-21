دولي

تركيا: مقتل شخصين في هجمات صاروخية على "كركاميش" بالقرب من الحدود السورية

تركيا: مقتل شخصين في هجمات صاروخية على "كركاميش" بالقرب من الحدود السورية
جانب من القصف في كركاميش
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بمقتل شخصين في هجمات صاروخية على "كركاميش" بالقرب من الحدود السورية.

ووفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول) عن والي غازي عنتاب، فإن شخصين قتلا وأصيب ستة آخرون، في قصف نفذته منظمة (واي بي جي) بواقع خمسة صواريخ على "كركاميش".

وكانت وزارة الدفاع التركية، نشرت أمس الأحد، مشاهد جديدة من عملية عسكرية تقول إنها قامت بها ضد ما وصفتهم "إرهابيين" في شمال العراق وسوريا.

ويظهر في المشاهد التي نُشرت على (تويتر)، إقلاع المقاتلات التركية من قواعدها وقصف مواقع تابعة للإرهابيين.

وفجر الأحد أعلنت الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد ما وصفته مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.

وقالت في بيان إن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

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