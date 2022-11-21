اشتية: مطلوب من العالم تدفيع إسرائيل ثمن جرائمها الممنهجة تجاه شعبنا

رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، جلسة الحكومة الأسبوعية، صباح اليوم الاثنين، بالتعليق على مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة عقب تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيلها.وقال اشتية في مستهل الجلسة "إذا كانت مفاوضات تشكيل الحكومة في إسرائيل مبنية على من يبني مستوطنات أكثر، ومن يريد أن يسهل إطلاق النار علينا أكثر، ومن يريد أن يصادر أرضنا أكثر، فإن الحكومة الاسرائيلية بذلك تحضر لإعلان حرب علينا يقودها غلاة المستعمرين".وأضاف اشتية "أمام هذا المشهد مطلوب من العالم الآن أن يقول بصوت عالٍ إنه يرفض هذه السياسة، وانه جاهز لتدفيع إسرائيل ثمن هذه السياسة العدوانية الممنهجة بحق شعبنا".وبمناسبة يوم الطفل العالمي، وجه اشتية التحية لأطفال فلسطين أينما وجدوا، وخاصة الذين حرمهم الاحتلال من طفولتهم وبراءتهم وحياتهم العادية، فمنذ بداية العام ارتقى أكثر من 40 طفلا فلسطينيا شهداء، وتم تسجيل أكثر من 750 حالة اعتقال لأطفالنا، وما يزال حوالي 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال.وقدم رئيس الوزراء التهنئة إلى دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، على النجاح في إطلاق مونديال قطر 2022، بما يليق بالأمة العربية، وتراثها، وحضارتها العريقة، مضيفاً "لقد أثبتت قطر قدرة واقتدارا في تنظيم وإدارة هذا الحدث العالمي الكبير."وأوضح أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم مشاريع في البنية التحتية، ومجموعة قوانين متعلقة بقطاع المؤسسات المالية، وقضية محورية متعلقة بالسياسة الوطنية للصناعة، ويستمع إلى تقارير أمنية ومالية وصحية وغيره".