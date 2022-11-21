صدور كتاب (غيض من روض المقال)

رام الله - دنيا الوطنأصدرت دار الإفتاء الفلسطينية، الجزء الأول من كتاب "غيض من روض المقال" للشيخ إبراهيم خليل عوض الله/ الوكيل المساعد لدار الإفتاء الفلسطينية، مفتي محافظة رام الله والبيرة، ويقع في (300) صفحة من الحجم المتوسط، ويتضمن ثلاثة وأربعين مقالاً، تناولت عدداً من الموضوعات والقضايا المستقاة من أحكام ديننا وواقع دنيانا.وثمن الشيخ محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، هذا الإصدار، آملاً أن يكون عوناً للقارئ في تحقيق متطلبات دينه ودنياه.وقسم الكتاب إلى ثمانية أبواب، شملت عقيدة، وعبادات، وسيرة نبوية، والمسجد الأقصى المبارك، والفتوى، وسلوك وآداب، ومقالات ذات صلة بقيم مجتمعية، واقتصاد.مع التنويه إلى أن إصدارات دار الإفتاء توزع مجاناً من خلال مراكزها المنتشرة في محافظات الوطن.