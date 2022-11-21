شؤون فلسطينية

غزة: الجرائم الإلكترونية تُنجز 7 قضايا تشهير وتهديد وتحيل المشتبه بهم للنيابة

غزة: الجرائم الإلكترونية تُنجز 7 قضايا تشهير وتهديد وتحيل المشتبه بهم للنيابة
المباحث العامة
رام الله - دنيا الوطن
أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة بغزة 7 قضايا تشهير وتهديد عبر الإنترنت والهواتف الخلوية، نفذّها مجهولون من خلال استخدامهم لحسابات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرقام هواتف مجهولة الهوية.

وبينت دائرة الجرائم الإلكترونية أنه ومن خلال المتابعة الفنية، والبحث والتحري، تم التعرف على أصحاب الحسابات المستخدمة في التشهير والتهديد، لافتة أنه تم استدعاء واستجواب أصحاب الحسابات المشتبه بها والذين أقروا بما نسب إليهم.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أحالت المشتبه بهم وملفاتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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