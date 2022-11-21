زيلنسكي: المنطقة الشرقية تعرضت لما يقرب من 400 ضربة روسية الأحد

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن المنطقة الشرقية وحدها تعرضت لما يقرب من 400 ضربة روسية يوم الأحد، مشيراً إلى أن القوات الروسية تقصف مواقع أوكرانية على الخطوط الأمامية بالمدفعية،وأضاف زيلينسكي في خطاب مصور: "أعنف المعارك، مثلما كان من قبل، تقع في منطقة دونيتسك. وعلى الرغم من وقوع عدد أقل من الهجمات اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، فإن حجم القصف الروسي لا يزال للأسف مرتفعا للغاية"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وتابع: "في منطقة لوغانسك، نتحرك ببطء إلى الأمام أثناء القتال. وحتى الآن، وقع ما يقرب من 400 هجوم مدفعي في الشرق منذ بداية اليوم".وقال زيلينسكي أيضا إن القوات في الجنوب: "تدمر بشكل ثابت ومحسوب إمكانات المحتلين" لكنه لم يذكر تفاصيل.وسحبت روسيا قواتها من مدينة خيرسون الجنوبية هذا الشهر ونقلت بعضها لتعزيز مواقعها في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الشرقيتين، في منطقة صناعية تعرف باسم دونباس.وقالت كييف السبت إن نحو 60 جنديا روسيا قُتلوا في هجوم مدفعي بعيد المدى في الجنوب، وهي المرة الثانية، خلال أربعة أيام، التي تزعم فيها أوكرانيا أنها تسببت في خسائر كبيرة في هجوم واحد.