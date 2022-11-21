الصين تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنسجلت الصين حالتي وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) في العاصمة بكين، بالإضافة إلى 154 إصابة جديدة انتقلت إليها العدوى محليا و808 حالات بدون أعراض.وكانت بكين قد سجلت 69 حالة مصحوبة بأعراض و552 حالة بدون أعراض في اليوم السابق، واكتشفت السلطات 266 حالة الأحد خارج مناطق الحجر الصحي.وذكرت لجنة الصحة الوطنية، أن الصين سجلت 27095 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، منها 2365 إصابة مصحوبة بأعراض و24730 بدون أعراض.وسجلت الصين 24435 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 2267 مصحوبة بأعراض و22168 بدون أعراض.وأعلنت الصين عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع الإجمالي إلى 5229، وحتى الأحد سجل بر الصين الرئيسي 288562 إصابة ظهرت عليها أعراض بفيروس (كورونا).وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 154 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و808 حالات دون أعراض. وتم تسجيل 69 إصابة مصحوبة بأعراض و552 دون أعراض في اليوم السابق.