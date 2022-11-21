جمهورية أذربيجان تقرر فتح ممثلية لها لدى دولة فلسطين

وافق البرلمان الأذربيجاني يوم الجمعة الماضي، على قرار يقضي بفتح مكتب تمثيلي في دولة فلسطين، في خطوة تعكس تضامن جمهورية أذربيجان مع دولة فلسطين وحقوق شعبنا.

يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وجمهورية أذربيجان،ورحب وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي بهذا القرار وثمنه، ومعتبراً إياه انتصاراً جديداً للجهود الدبلوماسية الفلسطينية الهادفة لترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين على طريق تجسيدها على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأعلنت دولة أذربيجان الأسبوع الماضي، نيتها افتتاح سفارة في تل أبيب، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته، يائير لبيد.





ورحب لبيد بقرار البرلمان الأذربيجاني بفتح سفارة في إسرائيل، مشيراً إلى أنها "شريك مهم".