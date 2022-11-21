الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع تابعة للمعارضة في كردستان العراق

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الإثنين، بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية، في إقليم كردستان العراق.بدورها، قالت وكالة الأنباء العراقية، إن "مقار أحزاب إيرانية معارضة تعرضت إلى قصف صاروخي داخل إقليم كردستان العراق".وأضافت أن "مقرات تابعة لثلاثة أحزاب إيرانية معارضة داخل إقليم كردستان تعرضت لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية".وفي وقت سابق، أعلنت حكومة إقليم كردستان عن قصف صاروخي إيراني على قضاء كوية في أربيل، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية).وذكر وزير صحة أقليم كردستان سامان البرزنجي، أن القصف الصاروخي الإيراني على قضاء كوية في أربيل، أدى لمقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.