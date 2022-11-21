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دولي

انتخاب توكاييف رئيساً لكازاخستان لولاية ثانية

انتخاب توكاييف رئيساً لكازاخستان لولاية ثانية
الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان، صباح اليوم الإثنين، عن فوز الرئيس قاسم توكاييف بالانتخابات الرئاسية المبكرة.

وقالت لجنة الانتخابات، نقلاً عن بيانات أولية إن الرئيس قاسم جومارت توكاييف فاز بفترة ولاية ثانية، في الانتخابات المبكرة التي أجريت يوم الأحد.

وأشارت اللجنة إلى أن توكاييف، البالغ من العمر 69 عاماً، حصل على 81.31 في المئة من الأصوات، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية).

وأمس الأحد، أظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، أن توكاييف في طريقه لتحقيق فوز كاسح في الانتخابات الرئاسية المبكرة، مما يشدد قبضته على السلطة بعد أقل من عام من تهميشه لسلفه نور سلطان نزارباييف الذي حكم البلاد طويلاً.
 
وصعد الدبلوماسي السابق توكاييف للسلطة في 2019 بعدما اختاره نزارباييف بنفسه لخلافته، وظل نزارباييف الحاكم الوحيد للبلاد منذ العهد السوفياتي، لكن توكاييف أدار ظهره لأستاذه السابق بعد انتفاضة في كانون الثاني/ يناير وصفها بأنها محاولة انقلاب.

ومن شأن تحقيق فوز انتخابي جديد أن يمنح توكاييف تفويضا مطلقاً على غرار ذلك الذي حظي به نزارباييف، وهو يرسخ حكم الفرد خلال خمس ولايات رئاسية متتالية.

وأشار الاستطلاع إلى فوزه بما يتراوح بين 82 و85 بالمئة من أصوات الناخبين في ظل خوضه السباق أمام خمسة مرشحين مغمورين.

وتوقعت استطلاعات رأي ألا يتمكن أي من المرشحين الخمسة الآخرين من الحصول على نسبة أصوات تتخطى العشرة بالمئة.

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