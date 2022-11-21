الولايات المتحدة: مقتل خمسة أشخاص إثر إطلاق نار بملهى ليلي للمثليين

شهدت مدينة كولورادو سبرينغز، بولاية كولورادو الأمريكية، حادثة إطلاق نار في ملهى ليلي للمثليين، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص.



و بحسب شبكة (سي إن إن)، قالت المتحدثة باسم الشرطة، باميلا كاسترو: "حصل إطلاق نار في ملهى محلي هذا المساء (السبت بالتوقيت المحلي).. لدينا 18 جريحا وخمسة قتلى".



وأوضحت أن مشتبها به محتجز، ويعالج من إصابات بعد الهجوم على النادي الليلي.



وكانت الشرطة تلقت بلاغا بوقوع إطلاق نار، قبل منتصف ليل السبت الأحد.



رام الله - دنيا الوطن