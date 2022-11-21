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شؤون فلسطينية

عزام: الشيخ القسام لم يزل ملهماً لنا ولأجيال الأمة

عزام: الشيخ القسام لم يزل ملهماً لنا ولأجيال الأمة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نافذ عزام: إن "الشيخ الشهيد عز الدين القسام، وبعد 87 عاماً على رحيله، لم يزل ملهماً للشعب الفلسطيني وكثير من أجيال الأمة ولازال يمثل النموذج البهي للعالم ورجل الدين الذي ينفعل بقضايا الناس ويقودهم للدفاع عنها".

وأضاف عزام في تصريح صحفي: "مع مرور الأعوام تزداد صورة الشيخ القسام وضوحاً وحيوية ولا زال اسمه يتردد فخراً وعزاً وجهاداً ومقاومة".

وتابع بالقول: "خرج الشيخ القسام من دائرة الجدل العقيم حول دور رجل الدين ورسالته وأعاد الحيوية للأزهر الشريف الذي كان طوال الوقت ضميراً للأمة وصوتاً صادقاً لها...كان الشيخ القسام عبقرياً عندما اكتشف في وقت مبكر التحالف بين الغرب والعصابات اليهودية هذا التحالف الذي سيفرز لاحقاً هذا الكيان".

وأردف عزام: "في الوقت الذي كان هناك من ينظر للصداقة مع بريطانيا العظمى ويطلب من الناس تصديق وعودها كان الشيخ القسام يؤكد أن الانتداب البريطاني والعصابات اليهودية وجهان للهجمة على ديننا ووطننا، وكان يؤسس للجهاد ضدهما معاً وأعطانا بذلك الوعي نموذجاً للبناء عليه".

وقال: لقد كان "الشيخ القسام ملهماً لنا جميعا، لكل حركات الجهاد والمقاومة في هذا الوطن المبارك وبعد سبعة وثمانين عاماً على استشهاده الدامي لازال الشعب الفلسطيني ثابتاً على نهجه محتفظاً بوصيته لرفاقه في أحراش يعبد...هذا جهاد نصر أو استشهاد، وهذا المنطق هو الذي يحكم مسيرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

وبعث عزام بالتحية لروح الشيخ القسام القادم من جبلة الشام ليكون واحداً من أهم رموز فلسطين، والذي جعل العمامة مبعث فخر وعنصر إلهام، والتحية لكل خطوة خطاها من جبلة حتى حط رحاله في يعبد، مؤكدا أن ثورة القسام مستمرة بإذن الله.

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