بعد قطيعة عدة سنوات.. أردوغان يلتقي السيسي في قطر





وذكرت وكالة أنباء (أناضول) التركية، أن أردوغان صافح السيسي وأجرى لفترة وجيزة محادثات معه ومع قادة آخرين بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله.



وافتتحت مساء الأحد فعاليات أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط حضور بارز لقادة عرب ومشجعي كرة القدم، التي تقام في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.



وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.







رام الله - دنيا الوطنالتقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر.وهذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الرئيسان وجهاً لوجه، بعد قطيعة بين البلدين استمرت سنوات عدة، على خلفية أحداث ثورة حزيران/يونيو في مصر عام 2013 والتي أسفرت عن عزل الرئيس المصري محمد مرسي.