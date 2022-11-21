إسرائيل تقدم احتجاجاً رسمياً لروسيا بسبب المسيّرات الإيرانية





ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فقد أُجريت محادثات خلال الأيام الأخيرة بين السفير الإسرائيلي لدى روسيا ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أعرب خلالها السفير الإسرائيلي احتجاج بلاده على استخدام المسيرات الإيرانية.





وذكرت القناة أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن إيران على وشك تسليم صواريخ باليستية إلى روسيا أيضًا، وذلك عدا عن طائرات "شاهد - 136" التي بيعت لروسيا سابقاً.

رام الله - دنيا الوطنأفات وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين بأن إسرائيل تقدمت باحتجاج رسمي لروسيا بزعم استخدام الأخيرة، طائرات مُسيّرة إيرانية الصنع، اشترتها من طهران في ظلّ حربها مع أوكرانيا.