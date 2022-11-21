شعر به مصريون في القاهرة.. زلزال قوي يضرب جزيرة كريت اليونانية

في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين،





ووفق ما ذكرت وسائل إعلام عربية، فإن الزلزال الذي شعر به بعض المواطنين المصريين في القاهرة، لم يسفر عن وقوع أضرار.



وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قد ذكر في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات ثم عدلها لاحقا إلى 5.4 درجة.



وأضاف المركز: أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومتراً، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وغالباً ما يتعرض الساحل الشمالي من البحر المتوسط، لهزات أرضية، كما أن الهزات الأرضية الخفيفة تقع في حوض المتوسط بشكل شبه يومي.



رام الله - دنيا الوطنبقوة بلغت شدته 5.5 درجة، وقعزلزال قوي قبالة جزيرة كريت اليونانية.