غزة: إجراء سبع عمليات ضخمة وعالية التقنية على الشريان الأبهر وتفرعاته

رام الله - دنيا الوطنأجرى الطاقم الطبي المختص بجراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية، برئاسة الدكتور محمد كلوب استشاري اول جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية سبع عمليات ضخمة وعالية التقنية على الشريان الأبهر وتفرعاته.وقال الدكتور كلوب في تصريح صحفي ان العملية الأولى أجريت بالقسطرة حيث تم وضع بالونين بدعامتين في الشرايين الحرقفية الأساسية مباشرة من منطقة تفرع الأورطي، حيث كان يعاني المريض من انسدادات وتضيقات على الناحيتين، وبعد ذلك خضع لوصلة شريانية على الساق الأيسر وبنجاح كبير، وهذا الإنجاز الكبير "ما كان ليكون" لولا توفر بعض مستلزمات القسطرة الطرفية لدينا في المستشفى الأوروبي.وأضاف: أنه تم إجراء عدة عمليات ضخمة على الشرايين السباتية في الأوروبي ومستشفى القدس وبالتخدير الموضعي جميعها وبذلك نكون تخطينا العدد أكثر من مائتي حالة شرايين سباتية تم إجراء عمليات لهم.وأوضح كلوب ان الطاقم الطبي اجرى سلسلة عمليات على الشريان الأبهر البطني في المستشفى الأوروبي ومستشفى القدس بنجاح كبير.ووجه كلوب التحية والتقدير لطواقمنا الباسلة في هذه المستشفيات وكل التحية لكل من شاركنا هذه العمليات من تخدير وعناية مركزة وتمريض وتمريض العمليات، تحياتي لأروع فريق جراحي فلسطيني أفتخر بهم وبأن بعضهم كانوا طلابي واليوم أخصائيين على قدر كبير من الخبرة والأداء العالي تحياتي لكم كل باسمه و لقبه، د. نافذ القرم، د. محمد مطر، د. إياد أبو سعدة د. محمد الحويحي، و د. عبدالرحمن الشيخ أحمد، و د. أسامة شحيبر، ود. براء أبو منديل و د. محمد الشاعر، و د. عمرو الجدبا '' كما والشكر الكبير للدكتور حسن الزمار وطاقمه الموقر واخرين لم أذكرهم، تحياتي لكم جميعا ' العزة و الفخر لكل من يرفع اسم فلسطين، هذا نحن، فريق جراحة الشريان الأبهر و تفرعاته ' فريق جراحة الشرايين السباتية، هذا هو فريق الأبطال، الذي حطم كل الأرقام بأقل الإمكانيات.