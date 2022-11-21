إصابتان برصاص الاحتلال في جنين.. واعتقال شاب بعد محاصرة منزله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، عن وصول إصابتين بالرصاص الحي في الكتف والقدم إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.



في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم جنين، ونشرت قناصة على أسطح المنازل، وحاصرت منزل الشاب راتب البالي في منطقة الهدف، قبل أن تعتقله.



وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في المكان بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم.





رام الله - دنيا الوطن