سموترتيش مُصّر على وزارة الجيش.. صعوبات تواجه تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة





وبدوره قال عضو (كنيست)، سيمحا روتمان من قائمة (هاتسيونوت هاداتيت) في حديث مع اذاعة (كان) يوم أمس، انه يجب أن تسند حقيبة وزارة الجيش لرئيس القائمة، بتسالئيل سموتريتش في حال أرادوا توسيع الاستيطان في التجمعات اليهودية في الضفة الغربية.



وكان قد انتهى يوم أمس لقاء اخر بين طاقميْ المفاوضات الائتلافية لحزبيْ (ليكود) و(هاتسيونوت هاداتيت) دون احراز تقدم.





وقد يجتمع أعضاء الطاقميْن مجددا اليوم. وقالت مصادر مقربة من رئيس (هاتسيونوت هاداتيت) بيتسالئيل سموتريتش، إنه مُصر على تولي حقيبة الجيش.



رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن صعوبات لا تزال تواجه تشكيل الحكومة الجديدة، إذ انقطعت الليلة الماضية المفاوضات بين حزبي (ليكود) و(عوتسماه يهوديت).وقال مسؤولون في حزب (عوتسماه يهوديت) إن (ليكود) تراجع عن موافقته على منح الحزب حقيبة تطوير الضواحي والنقب والجليل، مشددين على أن تسلم هذه الحقيبة كان من أهم وعودهم للناخبين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).