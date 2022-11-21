تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

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بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 21-16 21-14 21-14 بيت لحم 21-16 21-14 21-14 رام الله والبيرة 20-15 20-13 20-13 طولكرم 24-20 24-18 24-18 نابلس 23-18 23-16 23-16 قلقيلية 24-20 24-18 24-18 جنين 27-20 27-18 27-18 سلفيت 21-16 21-14 21-14 طوباس 28-20 28-18 28-18 روابي 23-16 23-16 23-16 الخليل 20-15 20-13 20-13 غزه 25-21 25-19 25-19 أريحا 30-24 30-22 30-22 خانيونس 25-21 25-19 25-19 الأغوار الشمالية 28-22 28-20 28-20 رفح 26-20 26-18 26-18

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تكون مثيرة للغبار أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، و تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، و تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على المناطق الساحلية في ساعات الصباح الباكر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام ، وخلال ساعات المساء يتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق تشتد خلال ساعات الليل والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: