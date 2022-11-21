شؤون فلسطينية

دعت لإدراجهم على قوائم الإرهاب.. النضال الشعبي: اعتداءات منظمات المستوطنين تأخذ طابعا جماعيًا

دعت لإدراجهم على قوائم الإرهاب.. النضال الشعبي: اعتداءات منظمات المستوطنين تأخذ طابعا جماعيًا
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن عدم تعامل المجتمع الدولي بحزم وعدم تحمله مسؤولياته تجاه جرائم المستوطنين بحق أبناء شعبنا، يشجعهم على المزيد من الجرائم ، داعية إلى ادراج المستوطنين ضم قوائم الارهاب الدولي.

واعتبرت الجبهة انزياح المجتمع في دولة الاحتلال نحو الفاشية أمر خطير على أمن واستقرار المنطقة ،وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها .

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة مراد حرفوش خلال اجتنماع لفرع رام الله والبيرة بحضور عدد من اعضاء اللجنة المركزية ، أن عربدات المستوطنين ضد ابناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم في انحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة واستمرار التطهير العرقي في العاصمة القدس، يتطلب تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة تحديات المرحلة.

وتابع حرفوش أن اعتداءات منظمات المستوطنين الارهابية والتي بدأت تأخذ طابعا جماعيا منظما وبمشاركة ودعم جيش الاحتلال،هي انعكاس مباشر لتوجهات حكومة الاحتلال المقبلة تجاه شعبنا وقضاياه.
ومن جانبه اشارل سكرتير فرع رام الله والبيرة صهيب عطايا أن ما ينفذه الاحتلال من مخططات خطيرة تستهدف الوجود الفلسطيني باتت تتطلب تنفيذ اعلان الجزائر ولم الشمل الفلسطيني ووضع خطة عمل وطنية .

كما حذر عطايا من عمليات القمع ضد الأسرى والتهديدات المتتالية ضد الحركة الأسيرة ، داعيا لاوسع حملة تضامن عربي ودولي مع قضيتهم.

وناقش الاجتماع اخر التطورات التنظيمية والنقابية والاستعدادات لعقد المؤتمرات للكتل النقابية.





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