شؤون فلسطينية

الحكم المحلي والبنك الدولي يبحثان آلية دعم البلديات خلال المرحلة المقبلة

الحكم المحلي والبنك الدولي يبحثان آلية دعم البلديات خلال المرحلة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
أشاد وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، بالتزام البنك الدولي بالاستمرار في دعم البلديات الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، بحضور ممثل البنك لدى فلسطين ستيفان امبلاد، ووكيل الوزارة د. توفيق البديري، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي.

وبحث الطرفان آلية الدعم من قبل البنك خلال المرحلة القادمة، وبخاصة فيما يتعلق بالاجراءات المتعلقة باعداد برنامج تطوير البلديات المرحلة الرابعة وإطلاقه لاحقا بعد استكمال كافة المباحثات بين الوزارة والصندوق والدول والجهات المانحة لتحديد طبيعة التدخلات والمساهمة للبرنامج، والتي تنسجم مع الاولويات الوطنية.

وأشاد الصالح بالنتائج الايجابية التي حققها برنامج تطوير البلديات بمراحله السابقة، واسهاماته الفعلية على الارض حيث نفذ الصندوق العديد من المشاريع التطويرية والتنموية لصالح البلديات والتي لمس اثرها المواطن الفلسطيني فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة ونوعيتها، وعززت من قدرة البلديات على ضمان استمرارية تلك الخدمات وديمومتها.
بدوره، أكد امبلاد التزام البنك الدولي بالعمل سويا مع الوزارة
والصندوق لتحديد مجالات الدعم خلال المرحلة المقبلة، وبما يمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الدعم بمختلف أوجهه، ويحقق الاهداف المرجوة.

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