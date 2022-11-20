شؤون فلسطينية

بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. مجدلاني: من حق أطفال فلسطين العيش بسلام كباقي أطفال العالم

بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. مجدلاني: من حق أطفال فلسطين العيش بسلام كباقي أطفال العالم
طالب وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في بيان صحفي بمناسبة يوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من تشرين ثاني، بتوفير الحماية لأطفال فلسطين من الانتهاكات الاسرائيلية اليومية وتفعيل دور المنظمات الدولية في الوقوف إلى جانب حقوق أطفالنا من خلال فضح ممارسات الاحتلال والعمل على وضع حد لانتهاكاته المتواصلة بحق الأطفال.

وقال مجدلاني: " في كل عام تأتي هذه المناسبة والأطفال الفلسطينيون يعانون من عنف الاحتلال الصهيوني وبطشه وجرائمه التي تمارس يومياً وبمنهجية مُنظّمة، ما يترك بصمات على مختلف مناحي حياة أطفال فلسطين ويحرمهم أبسط حقوقهم، فلا يزال حق الأطفال الفلسطينيين بالحياة يُنتهك في كافة أنحاء ومناطق الدولة الفلسطينية، حيث يتعرض العديد منهم إلى الاعتداءات المتكررة والاستهداف المباشر وإطلاق النار، والاعتقالات المستمرة بحقهم، ، حيث ما زال أكثر من 160
طفلاً يقبعون في سجون الاحتلال"

وتابع الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بقضايا الطفولة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية والاخلاقية، وبما يتلاءم مع أجندة السياسات الوطنية وانسجاماً مع استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية، في ظل التحول الاستراتيجي من العمل الاغاثي الطارئ إلى العمل التنموي المستدام، حيث تعمل
الوزارة على عدة مستويات لحماية ورعاية وتنمية الأطفال على طريق بناء مجتمع قوي ومنيع من خلال المستوى الوقائي المتمثل بحملات التوعوية، والاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، وووضع معايير لجودة خدمات دور الحضانة، ومعايير لترخيص
دور الحضانة اضافة لتفعيل عمل المجلس الوطني للطفل؛ كذلك يتم العمل على تطوير دليل التحويل والتشبيك الوطني لحماية الأطفال من الاساءة والعنف والاهمال.

وفيما يتعلق بسياسة الحد من الفقر فإن برامج الوزارة تستهدف الأطفال من خلال حصول أسرهم على المساعدات النقدية والمساعدات الطارئة والعينية والتأمين الصحي المجاني، وحصول أطفال القضايا الاجتماعية على الإعفاء من الرسوم المدرسية ومستلزمات السنة الدراسية.

وأضاف مجدلاني أن وزارة التنمية أرست قواعداً وأسساً قانونية تتفق وتنسجم وروح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي جُسّدت في قانون الطفل اضافة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مناقشة تقرير دولة فلسطين الخاص بالالتزام باتفاقية حقوق الطفل، فهي تعمل بمنهجية عمل تضمن حق الأطفال في الحياة والنماء وحقهم في المشاركة والتعليم والرعاية الصحية والحماية من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال والإهمال والحرمان والتمييز، وذلك من خلال آليات وإجراءات وتدابير واضحة في نظام التحويل والمتابعة الوطني لحماية الأطفال الذين يتعرضون لشتى
أشكال الإساءة والاستغلال والذي تستند إليه شبكات حماية الطفولة في عملها.

ويتم ذلك في إطار الشراكة والتنسيق والتكامل المُنظّم المبني على أساس المسؤوليات والأدوار، لضمان توفير رزمة الخدمات الاجتماعية والنفسية والتوعوية والتعليمية والصحية والقانونية للطفل وأسرته.

جدير بالذكر أن الوزارة في هذا الجانب تدخلت خلال عام 2022 من قبل مرشدي حماية الطفولة مع 1590 طفل في خلاف مع القانون، 212 منهم تلقوا خدمات الرعاية والحماية في مؤسسة دار الأمل، وقد تم تقديم التدخلات اللازمة لأكثر من 600 طفلاً تعرضوا للاساءة والاهمال من خلال مرشدي حماية الطفولة والشركاء في شبكات حماية الطفولة، (135) منهم تلقو خدمات الحماية والرعاية في المراكز الايوائية.

وأضاف مجدلاني " ان رسالتنا للجميع في هذا اليوم هي الحصول على الحقوق الإنسانية لأطفالنا، وجعله يوماً لوقف العنف الذي يمارس ضدهم ولتحقيق جميع حقوقهم المشروعة، فالاحتفال بيوم الطفل الفلسطيني اليوم يأتي في ظل تصعيد إسرائيلي غير مسبوق بحق أطفالنا الذين يعانون يومياً من عذابات الاحتلال، وهذه الانتهاكات المتكررة والمتزايدة تعطي مؤشرًا خطيرًا لمواصلة إسرائيل وضع حياة الأطفال الفلسطينيين في دائرة الاستهداف، مؤكداً أن سجل إسرائيل حول انتهاكات حقوق الأطفال الفلسطينيين حافلٌ بصور الإرهاب، وأنها لا تقيم وزنًا لأي أخلاق
أو قواعد أو معاهدات دولية".

ووجه وزير التنمية الاجتماعية التهئنة لأطفال فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للطفل ، متمنيا لهم مزيدا من التمتع بالحقوق والأمن والآمان وكل عام وأطفال فلسطين والعالم بخير.

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