وفد من (حماس) يلتقي رئيس البرلمان الجزائري بوغالي

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة زاهر جبارين، رئيس المجلس الشعبي الوطني "البرلمان" الجزائري إبراهيم بوغالي.وشارك أمس، وفد حركة حماس في المهرجان الجماهيري الذي عقد بالجزائر، لإحياء ذكرى ثورة الفاتح من نوفمبر التحريرية.وأكد جبارين خلال كلمة له، أن القدس وساحات المسجد الأقصى المبارك هي مفجر الثورات، وأن الأمة العربية والإسلامية أحق بالقدس لأنهم أهلها وأهل لها.وقال جبارين: "من الأوراس عاصمة الثورة، نقول لعدونا المحتل أن أحلامكم وآمالكم متحطمة لا محالة على صخرة المسجد الأقصى المبارك".وتابع:" قريباً سيتهادى مقاتل من قمة الأوراس ليسلم رايته لأخيه المقاتل في جبل جرزيم وعسكر وعيبال وغزة الشامخة".