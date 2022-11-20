دولي

(الليكود): لا تقدّم في ملف تشكيل الحكومة الإسرائيلية

(الليكود): لا تقدّم في ملف تشكيل الحكومة الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، فشل حزب (الليكود) بإحراز أي تقديم في ملف مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن حزب (الليكود) أعرب عن إحباطه من أن مفاوضات الائتلاف لم تتقدم بشكل ملحوظ بعد.

ووفقًا للصحيفة، يأمل (الليكود) في تحقيق انفراجة مع بتسلئيل سموتريتش، حيث يتوقع عقد لقاءات مع حزبي التوراة والنعوم في وقت لاحق اليوم. 

وأوضحت (ماريف)، أنه وفي ضوء استئناف مفاوضات الائتلاف اليوم الأحد، يعرب حزب الليكود عن رغبته في تقدم الأمور بقدر الإمكان، لكنه يعترف بأنه في الوقت الحالي لم يتم إحراز أي تقدم مع رئيس الحركة الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يرفض التخلي عن المحفظة الأمنية.  

ويشار إلى أن مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية تشهد حالة من التوتر في ظل إصرار زعيم حزب (الصهيونية الدينية) على تولي حقيبة وزارة الجيش. 

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