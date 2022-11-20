شؤون فلسطينية

"التعاون الإسلامي" تدين إغلاق الاحتلال للحرم الإبراهيمي في الخليل

"التعاون الإسلامي" تدين إغلاق الاحتلال للحرم الإبراهيمي في الخليل
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين ومنع رفع الآذان فيه، إضافة إلى تصعيد وتيرة الاعتداءات العنصرية التي تقوم بها مجموعات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم داخل البلدة القديمة من المدينة.

وحمّلت المنظمة، في بيان لها، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال تبعات استمرار هذه الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني، والانتهاكات المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة التي تغذي العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

أخبار ذات صلة

أهالي الخليل يطالبون بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لردع المستوطنين

أهالي الخليل يطالبون بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لردع المستوطنين

الرئيس عباس يهنئ أمير قطر والشعب القطري بنجاح افتتاح مونديال قطر 2022

الرئيس عباس يهنئ أمير قطر والشعب القطري بنجاح افتتاح مونديال قطر 2022

&#34;الشيخ&#34;: نبارك لقطر افتتاحها كأس العالم وتقديمها صورة رائعة عن ثقافة وحضارة العرب

"الشيخ": نبارك لقطر افتتاحها كأس العالم وتقديمها صورة رائعة عن ثقافة وحضارة العرب

وزيرة الصحة تؤكد أهمية إحداث &#34;تصويب كامل لقطاع المستشفيات الحكومية&#34;

وزيرة الصحة تؤكد أهمية إحداث "تصويب كامل لقطاع المستشفيات الحكومية"

&#34;النقل والمواصلات&#34; بغزة ترد على الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بشأن قضية مدارس السّياقة

"النقل والمواصلات" بغزة ترد على الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بشأن قضية مدارس السّياقة

غزة: لجنة المتابعة للقوى الوطنية تطالب محكمة العدل الدولية بإنصاف الفلسطينيين وتجريم الاحتلال

غزة: لجنة المتابعة للقوى الوطنية تطالب محكمة العدل الدولية بإنصاف الفلسطينيين وتجريم الاحتلال

حماس: نقدّر جهود الأجهزة الحكومية وروح المسؤولية العالية للشعب بالتعامل مع حريق جباليا

حماس: نقدّر جهود الأجهزة الحكومية وروح المسؤولية العالية للشعب بالتعامل مع حريق جباليا

غزة: النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة بشأن حريق منزل أبو ريا

غزة: النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة بشأن حريق منزل أبو ريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أهالي الخليل يطالبون بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لردع المستوطنين

أهالي الخليل يطالبون بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لردع المستوطنين

&#34;الشيخ&#34;: نبارك لقطر افتتاحها كأس العالم وتقديمها صورة رائعة عن ثقافة وحضارة العرب

"الشيخ": نبارك لقطر افتتاحها كأس العالم وتقديمها صورة رائعة عن ثقافة وحضارة العرب

بلدية الخليل تقرر التحرك قانونياً ودولياً ضد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في البلدة القديمة

بلدية الخليل تقرر التحرك قانونياً ودولياً ضد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في البلدة القديمة

اشتية: الصناعة مركب رئيسي بالاقتصاد الوطني وارتفعت نسبة ارتفاع مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي

اشتية: الصناعة مركب رئيسي بالاقتصاد الوطني وارتفعت نسبة ارتفاع مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي

صور وفيديو.. مواطن يناشد الرئيس عباس بالتدخل للسماح لنقل أسرته للإقامة بالضفة

صور وفيديو.. مواطن يناشد الرئيس عباس بالتدخل للسماح لنقل أسرته للإقامة بالضفة

اتحاد موظفي (أونروا) بغزة يقرر تعطيل الدوام جزئياً الخميس المقبل

اتحاد موظفي (أونروا) بغزة يقرر تعطيل الدوام جزئياً الخميس المقبل

سلفيت: الاحتلال يقمع فعالية ضد التوسع الاستيطاني

سلفيت: الاحتلال يقمع فعالية ضد التوسع الاستيطاني

وكيلا &#34;التنمية&#34; وهيئة شؤون الأسرى يبحثان سبل التعاون المشترك

وكيلا "التنمية" وهيئة شؤون الأسرى يبحثان سبل التعاون المشترك

منوعات

جيسيكا ألبا وزوجها وأبناؤها يستعدون للاحتفال بأعياد الكريسماس مبكرًا

جيسيكا ألبا وزوجها وأبناؤها يستعدون للاحتفال بأعياد الكريسماس مبكرًا

محمد فراج وباسم سمرة يبدآن تصوير &#34;بطن الحوت&#34; للعرض في رمضان المقبل

محمد فراج وباسم سمرة يبدآن تصوير "بطن الحوت" للعرض في رمضان المقبل

نيللى كريم تؤجل تصوير &#34;ع الزيرو&#34; استعدادًا لـ &#34;عملة نادرة&#34; فى رمضان

نيللى كريم تؤجل تصوير "ع الزيرو" استعدادًا لـ "عملة نادرة" فى رمضان

صبرى فواز ومدحت صالح وشيرين رضا يجتمعون فى مسلسل &#34;وبينا ميعاد&#34;

صبرى فواز ومدحت صالح وشيرين رضا يجتمعون فى مسلسل "وبينا ميعاد"

اليوم.. عرض فيلم جنيات إنيشيرين بمهرجان القاهرة السينمائي

اليوم.. عرض فيلم جنيات إنيشيرين بمهرجان القاهرة السينمائي

المطرب مسلم يعلن موعد حفله الغنائي في العراق

المطرب مسلم يعلن موعد حفله الغنائي في العراق

لبلبة: نفسي أعمل فيلم لذوي الهمم وأكون والدة أحدهم

لبلبة: نفسي أعمل فيلم لذوي الهمم وأكون والدة أحدهم

شاهد.. ممدوح موسى &#34;عمرو دياب مابيفكرش فى أي حد غير نفسه&#34;

شاهد.. ممدوح موسى "عمرو دياب مابيفكرش فى أي حد غير نفسه"

مريام فارس تخرج عن صمتها وتعلق على أغنية كأس العالك &#34;توكا تاكا&#34;

مريام فارس تخرج عن صمتها وتعلق على أغنية كأس العالك "توكا تاكا"

شاهد.. أغنية &#34;وقت شده&#34; لـ أحمد سعد تتخطى 726 ألف مشاهدة على يوتيوب

شاهد.. أغنية "وقت شده" لـ أحمد سعد تتخطى 726 ألف مشاهدة على يوتيوب

عربي

السيسي وبن سلمان يصلان قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

السيسي وبن سلمان يصلان قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

&#34;فاجعة في مصر&#34;.. 11 قتيلًا في حادث تصادم قرب البحر الأحمر

"فاجعة في مصر".. 11 قتيلًا في حادث تصادم قرب البحر الأحمر

منظمة دولية لحقوق الإنسان تستنكر ممارسات إعلامية فرنسية ضد قطر

منظمة دولية لحقوق الإنسان تستنكر ممارسات إعلامية فرنسية ضد قطر

مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم مسلح شمال كركوك

مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم مسلح شمال كركوك