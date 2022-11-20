الرئيس عباس يهنئ أمير قطر والشعب القطري بنجاح افتتاح مونديال قطر 2022

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، والشعب القطري، بنجاح افتتاح مونديال قطر 2022 المبهر.​وقال الرئيس عباس، في برقية التهنئة، "يسعدنا أخي صاحب السمو، أن نعبر لكم عن جزيل شكرنا على حفاوة استقبالكم وكرم ضيافتكم لنا في الدوحة، ونهنئكم على حفل الافتتاح المبهر لمونديال قطر 2022، والترتيبات الرائعة له، والتي ستبقى نابضةً كإنجازٍ عظيم لقطر وللقطريين في أذهان شعوب العالم الذين ينعم الكثير منهم باستضافة الدوحة، فاستحقت قطر بجدارة استضافة هذا الحدث الرياضي الهام".وأضاف الرئيس: "أسأل الله عز وجل، أن يديم على سموكم الصحة والسعادة، ومواصلة النجاح في قيادة بلدكم وشعبكم نحو المزيد من التقدم والرخاء، وكذلك مواصلة دوركم الرائد إقليمياً ودولياً، ولأعمال وفعاليات مونديال كأس العالم الجاري النجاح والتوفيق، ولقطر الشقيقة وحكومتها وشعبها العزيز دوام الخير والازدهار".