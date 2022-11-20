دولي

الأول من نوعه.. المغرب وإسرائيل توقّعان اتفاقًا في مجال المياه

الأول من نوعه.. المغرب وإسرائيل توقّعان اتفاقًا في مجال المياه
جانب من توقيع الاتفاق
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن المغرب وإسرائيل وقّعتا مذكرة تعاون وتفاهم في مجال المياه بالمغرب.

ووفقًا (للقناة السابعة) الإسرائيلية، فإن "شركة المياه الإسرائيلية (ميكوروت)، وقعت مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها مع شركة المياه والكهرباء الوطنية المغربية، وتم توقيع الاتفاق بمدينة مراكش في إطار منتدى الاستثمار العالمي المنعقد هناك.

وأوضحت القناة، أنه بموجب الاتفاق سيكون هناك بين الطرفين إطار تعاون مستقبلي في جميع أنحاء المغرب في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، وهي ترافق الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المغربية والحكومة الإسرائيلية في 22 ديسمبر 2020 بشأن ابتكار وتطوير موارد المياه. 

وبحسب المكتب الوطني للكهرباء والمياه المغربية، تهدف مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة ميكوروت الإسرائيلية إلى خلق إجراءات عمل وتعاون بين الطرفين في مجالات تحلية مياه البحر، وتحسين أداء البنى التحتية لإنتاج مياه الشرب، وإدارة المرافق من خلال تطوير الأنظمة الرقمية والمعلومات الجغرافية، وجودة المياه وإدارة إعادة تدوير منتجات تحلية المياه من مرافق معالجة مياه الشرب ودمج التقنيات المبتكرة. 

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق في مذكرة التفاهم على أن المكتب الوطني للكهرباء والمياه المغربي و "ميكوروت" الإسرائيلية يعتزمان تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير. ونقلت الصحيفة العبرية عن الرئيس التنفيذي لشركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت" قوله: "لقد فتحت اتفاقيات التطبيع آفاقاً تجارية جديدة ورائعة للشركة ، وتعتزم ميكوروت اغتنام الفرص الجديدة من خلال العديد من الحلول لاقتصاديات المياه في الدول المجاورة والنائية، ومذكرة التفاهم الجديدة هي الأولى من نوعها".

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