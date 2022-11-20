"الشيخ": نبارك لقطر افتتاحها كأس العالم وتقديمها صورة رائعة عن ثقافة وحضارة العرب

رام الله - دنيا الوطنأشاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، مساء اليوم، بأداء دولة قطر خلال افتتحاها مونديال كأس العالم لعام 2022.وقال الشيخ، خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إننا "نبارك لدولة قطر الشقيقه هذا الافتتاح الرائع لكأس العالم لكرة القدم، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق وهم يقدمون صورة رائعه عن ثقافة وحضارة العرب، وإلى الأمام".وقد افتتحت دولة قطر، مساء اليوم الأحد، حفل افتتاح النسخة الـ 22 لبطولة كأس العالم، والتي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط والعالم العربي.