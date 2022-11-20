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مؤتمر المناخ يختتم أعماله بالاتفاق على إنشاء صندوق لتعويض الدول النامية

مؤتمر المناخ يختتم أعماله بالاتفاق على إنشاء صندوق لتعويض الدول النامية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر ممثلو الوفود المشاركين في مؤتمر المناخ في مصر "كوب 27" إنشاء صندوق لتعويض "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي.

ويأتي ذلك الاتفاق، بعد أسبوعين من المفاوضات الصعبة التي تجاوزت الموعد المحدد لختام المؤتمر، حيث ظل المفاوضون يعملون طوال ليل السبت على إنهاء النص النهائي للاتفاق. وفق ما نقل موقع (بي بي سي) بالعربية.

وقوبل الاتفاق بترحيب من قبل الوفود التي أرهقها العمل على الاتفاق، وقال رئيس القمة سامح شكري، للحاضرين في القاعة، إن العالم كان يتابع المفاوضات وحث شكري الوفود المشاركة على تبني الاتفاق.

وبموجب الاتفاق سينشأ صندوق للمناطق الأكثر عرضة للخطر في العالم، على الرغم من عدم وجود أموال حتى الآن. لكن المؤتمر لم يرفع الطموحات بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهي السبب الجذري لتغير المناخ.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاتفاق بأنه "إشارة سياسة في حاجة لها"، ولكنه حذر من أن ذلك "ليس كافيا بكل وضوح".

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