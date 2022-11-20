عاجل

  • منتخب الإكوادور يسجل الهدف الأول من ضربة جزاء في منتخب قطر بالمباراة الافتتاحية لكأس العالم

مباشر | مونديال قطر: انطلاق أولى مباريات كأس العالم


شؤون فلسطينية

غزة: لجنة المتابعة للقوى الوطنية تطالب محكمة العدل الدولية بإنصاف الفلسطينيين وتجريم الاحتلال

غزة: لجنة المتابعة للقوى الوطنية تطالب محكمة العدل الدولية بإنصاف الفلسطينيين وتجريم الاحتلال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية محكمة العدل الدولية بتجريم وإدانة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ورفض سياساته الإرهابية وأية آثار جغرافية أو ديموغرافية نتجت وستنتج عن هذه السياسات والإجراءات غير القانونية والمخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ودعت لجنة المتابعة المحكمة الدولية لإنصاف الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.

وتقدمت لجنة المتابعة بخالص التعزية والمواساة لعموم الشعب الفلسطيني؛ وخاصةً لأسر الشهداء الذين قضوا في الحريق بمخيم جباليا، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على قطاع غزة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لمساندة الدفاع المدني الفلسطيني لزيادة قدرته على مواجهة الكوارث التي يتعرض لها القطاع المكتظ بالسكان؛ خاصةً في مخيمات اللاجئين التي تعتبر الأعلى في العالم من ناحية الكثافة السكانية

وأشادت لجنة المتابعة بجهود النيابة العامة ووزارة الداخلية وسرعة كشفها وإعلانها عن نتائج التحقيق من قبل اللجنة الخاصة بالحادث، ودعت المواطنين لاستخلاص العبر مما جرى من كارثة إنسانية أوجعت قلوب الشعب الفلسطيني بأكمله.

ودعت لجنة المتابعة للمشاركة الواسعة في فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وإسماع صوت شعبنا في العالم بأكمله والمطالبة بدعم قضاياه الإنسانية والوطنية.

أخبار ذات صلة

حماس: نقدّر جهود الأجهزة الحكومية وروح المسؤولية العالية للشعب بالتعامل مع حريق جباليا

حماس: نقدّر جهود الأجهزة الحكومية وروح المسؤولية العالية للشعب بالتعامل مع حريق جباليا

غزة: النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة بشأن حريق منزل أبو ريا

غزة: النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة بشأن حريق منزل أبو ريا

بلدية الخليل تقرر التحرك قانونياً ودولياً ضد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في البلدة القديمة

بلدية الخليل تقرر التحرك قانونياً ودولياً ضد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في البلدة القديمة

اشتية: الصناعة مركب رئيسي بالاقتصاد الوطني وارتفعت نسبة ارتفاع مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي

اشتية: الصناعة مركب رئيسي بالاقتصاد الوطني وارتفعت نسبة ارتفاع مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي

&#34;رجال الأعمال&#34; بغزة تعقد ورشة عمل مع وزارتي المالية والاقتصاد لبحث مشاكل القطاع الخاص

"رجال الأعمال" بغزة تعقد ورشة عمل مع وزارتي المالية والاقتصاد لبحث مشاكل القطاع الخاص

صور وفيديو.. مواطن يناشد الرئيس عباس بالتدخل للسماح لنقل أسرته للإقامة بالضفة

صور وفيديو.. مواطن يناشد الرئيس عباس بالتدخل للسماح لنقل أسرته للإقامة بالضفة

اتحاد موظفي (أونروا) بغزة يقرر تعطيل الدوام جزئياً الخميس المقبل

اتحاد موظفي (أونروا) بغزة يقرر تعطيل الدوام جزئياً الخميس المقبل

سلفيت: الاحتلال يقمع فعالية ضد التوسع الاستيطاني

سلفيت: الاحتلال يقمع فعالية ضد التوسع الاستيطاني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية الخليل تقرر التحرك قانونياً ودولياً ضد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في البلدة القديمة

بلدية الخليل تقرر التحرك قانونياً ودولياً ضد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في البلدة القديمة

اشتية: الصناعة مركب رئيسي بالاقتصاد الوطني وارتفعت نسبة ارتفاع مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي

اشتية: الصناعة مركب رئيسي بالاقتصاد الوطني وارتفعت نسبة ارتفاع مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي

صور وفيديو.. مواطن يناشد الرئيس عباس بالتدخل للسماح لنقل أسرته للإقامة بالضفة

صور وفيديو.. مواطن يناشد الرئيس عباس بالتدخل للسماح لنقل أسرته للإقامة بالضفة

سلفيت: الاحتلال يقمع فعالية ضد التوسع الاستيطاني

سلفيت: الاحتلال يقمع فعالية ضد التوسع الاستيطاني

وكيلا &#34;التنمية&#34; وهيئة شؤون الأسرى يبحثان سبل التعاون المشترك

وكيلا "التنمية" وهيئة شؤون الأسرى يبحثان سبل التعاون المشترك

&#34;الشخصيات المستقلة&#34; تطالب بتحقيق مستقل وشفاف في حريق جباليا

"الشخصيات المستقلة" تطالب بتحقيق مستقل وشفاف في حريق جباليا

النائب العام يشارك بأعمال الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب بالمملكة السعودية

النائب العام يشارك بأعمال الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب بالمملكة السعودية

للمرة الثانية.. الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير &#34;ضبايا&#34;

للمرة الثانية.. الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير "ضبايا"

منوعات

جيسيكا ألبا وزوجها وأبناؤها يستعدون للاحتفال بأعياد الكريسماس مبكرًا

جيسيكا ألبا وزوجها وأبناؤها يستعدون للاحتفال بأعياد الكريسماس مبكرًا

محمد فراج وباسم سمرة يبدآن تصوير &#34;بطن الحوت&#34; للعرض في رمضان المقبل

محمد فراج وباسم سمرة يبدآن تصوير "بطن الحوت" للعرض في رمضان المقبل

نيللى كريم تؤجل تصوير &#34;ع الزيرو&#34; استعدادًا لـ &#34;عملة نادرة&#34; فى رمضان

نيللى كريم تؤجل تصوير "ع الزيرو" استعدادًا لـ "عملة نادرة" فى رمضان

صبرى فواز ومدحت صالح وشيرين رضا يجتمعون فى مسلسل &#34;وبينا ميعاد&#34;

صبرى فواز ومدحت صالح وشيرين رضا يجتمعون فى مسلسل "وبينا ميعاد"

اليوم.. عرض فيلم جنيات إنيشيرين بمهرجان القاهرة السينمائي

اليوم.. عرض فيلم جنيات إنيشيرين بمهرجان القاهرة السينمائي

المطرب مسلم يعلن موعد حفله الغنائي في العراق

المطرب مسلم يعلن موعد حفله الغنائي في العراق

لبلبة: نفسي أعمل فيلم لذوي الهمم وأكون والدة أحدهم

لبلبة: نفسي أعمل فيلم لذوي الهمم وأكون والدة أحدهم

شاهد.. ممدوح موسى &#34;عمرو دياب مابيفكرش فى أي حد غير نفسه&#34;

شاهد.. ممدوح موسى "عمرو دياب مابيفكرش فى أي حد غير نفسه"

مريام فارس تخرج عن صمتها وتعلق على أغنية كأس العالك &#34;توكا تاكا&#34;

مريام فارس تخرج عن صمتها وتعلق على أغنية كأس العالك "توكا تاكا"

شاهد.. أغنية &#34;وقت شده&#34; لـ أحمد سعد تتخطى 726 ألف مشاهدة على يوتيوب

شاهد.. أغنية "وقت شده" لـ أحمد سعد تتخطى 726 ألف مشاهدة على يوتيوب

عربي

السيسي وبن سلمان يصلان قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

السيسي وبن سلمان يصلان قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

منظمة دولية لحقوق الإنسان تستنكر ممارسات إعلامية فرنسية ضد قطر

منظمة دولية لحقوق الإنسان تستنكر ممارسات إعلامية فرنسية ضد قطر

مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم مسلح شمال كركوك

مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم مسلح شمال كركوك

استمرار الخلافات بشأن التمويل.. تمديد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ يوماً آخر

استمرار الخلافات بشأن التمويل.. تمديد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ يوماً آخر