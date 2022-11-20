غزة: لجنة المتابعة للقوى الوطنية تطالب محكمة العدل الدولية بإنصاف الفلسطينيين وتجريم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنطالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية محكمة العدل الدولية بتجريم وإدانة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ورفض سياساته الإرهابية وأية آثار جغرافية أو ديموغرافية نتجت وستنتج عن هذه السياسات والإجراءات غير القانونية والمخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.ودعت لجنة المتابعة المحكمة الدولية لإنصاف الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.وتقدمت لجنة المتابعة بخالص التعزية والمواساة لعموم الشعب الفلسطيني؛ وخاصةً لأسر الشهداء الذين قضوا في الحريق بمخيم جباليا، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على قطاع غزة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لمساندة الدفاع المدني الفلسطيني لزيادة قدرته على مواجهة الكوارث التي يتعرض لها القطاع المكتظ بالسكان؛ خاصةً في مخيمات اللاجئين التي تعتبر الأعلى في العالم من ناحية الكثافة السكانيةوأشادت لجنة المتابعة بجهود النيابة العامة ووزارة الداخلية وسرعة كشفها وإعلانها عن نتائج التحقيق من قبل اللجنة الخاصة بالحادث، ودعت المواطنين لاستخلاص العبر مما جرى من كارثة إنسانية أوجعت قلوب الشعب الفلسطيني بأكمله.ودعت لجنة المتابعة للمشاركة الواسعة في فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وإسماع صوت شعبنا في العالم بأكمله والمطالبة بدعم قضاياه الإنسانية والوطنية.