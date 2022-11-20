حماس: نقدّر جهود الأجهزة الحكومية وروح المسؤولية العالية للشعب بالتعامل مع حريق جباليا

رام الله - دنيا الوطنأعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على لسان الناطق باسم حازم قاسم، عن تقديرها للجهود المهنية الكبيرة للأجهزة الحكومية في قطاع غزة في التعامل مع هذه الفاجعة والوصول لكشف ملابساتها بطريقة سريعة ومهنية.وقال قاسم في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إننا: "نقدر عالياً روح المسؤولية العظيمة لدى جماهير شعبنا وحالة التعاضد الكبيرة بين أبناء الشعب الواحد".وأضاف: "رحم شهداء حريق جباليا وأسكنه فسيح جناته، وصبّر شعبنا على هذا المصاب الجلل".