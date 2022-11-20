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شؤون فلسطينية

غزة: النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة بشأن حريق منزل أبو ريا

غزة: النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة بشأن حريق منزل أبو ريا
جانب من حريق منزل عائلة أبو ريا
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب العام، بغزة، محمد النحال، اليوم الأحد، إن اجتماع جميع الضحايا في منزل المواطن نادر فرج أبو ريا، كان بسبب الحفل الذي دعاهم إليه في منزله بمناسبة عودة شقيقه ماهر من السفر.

وأضاف أن الشاهد (م.ج) من أقارب العائلة، أفاد بأن نادر دعا الجميع، كما أكد صديق نادر أنه جهز للاحتفال.

وأشار النائب العام إلى أن سبب اندلاع حريق في منزل عائلة أبو رية شمال القطاع الخميس الماضي، هو قيام المواطن نادر أبو ريا باستخدام مادة البنزين بحركات احتفالية، إلا أنه فقد السيطرة على جالون البنزين الذي كان بجانبه.

وقال في مؤتمر صحفي في مدينة غزة، إن "المواطن نادر أبو ريا حاول الحيلولة دون وصول النيران للغرفة من خلال إغلاق الباب، إلا أن تسرب البنزين ووجود مواد قابلة للاشتعال كالأثاث والسجاد وغيرها حالت دون ذلك".

وتابع النحال: بأن "تقارير الصفة التشريحية وأقوال شاهد عيان أثبتت وجود جالون بنزين خارج غرفة الضيافة".

وأكد النائب العام بأن "الضحايا لحظة اشتعال النيران كانا بجوار النوافذ لعدم قدرتهم الوصول للباب لأن النيران كان مشتعلة هناك".

وأردف النائب العام بغزة: بأن "إطارات كوشوك كانت معلقة داخل الغرفة ساعدت باشتعال النيران وكثافة الدخان بسبب احتراق الإطارات المستخدمة بالديكور، وإغلاق الباب الخارجي للعمارة حال دون دخول المواطنين للشقة المحترقة وإنقاذ الضحايا".

يتبع.. 

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