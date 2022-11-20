غزة: النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة بشأن حريق منزل أبو ريا





وقال في مؤتمر صحفي في مدينة غزة، إن "المواطن نادر أبو ريا حاول الحيلولة دون وصول النيران للغرفة من خلال إغلاق الباب، إلا أن تسرب البنزين ووجود مواد قابلة للاشتعال كالأثاث والسجاد وغيرها حالت دون ذلك".





وتابع النحال: بأن "تقارير الصفة التشريحية وأقوال شاهد عيان أثبتت وجود جالون بنزين خارج غرفة الضيافة".

وأشار النائب العام إلى أن سبب اندلاع حريق في منزل عائلة أبو رية شمال القطاع الخميس الماضي، هو قيام المواطن نادر أبو ريا باستخدام مادة البنزين بحركات احتفالية، إلا أنه فقد السيطرة على جالون البنزين الذي كان بجانبه.