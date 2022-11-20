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شؤون فلسطينية

اشتية: الصناعة مركب رئيسي بالاقتصاد الوطني وارتفعت نسبة ارتفاع مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي

اشتية: الصناعة مركب رئيسي بالاقتصاد الوطني وارتفعت نسبة ارتفاع مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، معرض المنتجات الصناعية والزراعية 2022، بمناسبة يوم المنتج الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد في قاعة منتزه بلدية البيرة، بحضور محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نور الدين جرادات، وعدد من الشخصيات ورجال الأعمال.

وقال رئيس الوزراء: "الصناعة مركب رئيسي في الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ارتفعت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية بشكل ملموس، والحكومة تضع كل امكانياتها لدعم هذا القطاع، مثلما نهتم بالعديد من القطاعات وفي مختلف المحافظات، ونشجع الصناعات المرتبطة بالزراعة، فهذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا".

وأضاف اشتية: "إن المعرض يحمل رسالة مهمة نحو تعزيز إمكانيات التطوير لا سيما في مجال التسويق والوصول إلى الأسواق العالمية، علما أن وزارة الاقتصاد تقوم بجهد كبير في هذا السياق بالشراكة مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية".

وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف الأسمى هو الانتقال من الصناعات الخفيفة إلى الصناعات المتقدمة.

وأضاف اشتية: "إلى جانب ما رأيناه في المعرض من صناعات بسيطة وتحويلية خفيفة، هناك صناعات مهمة جدا في المناطق الصناعية في أريحا والخليل ونابلس ومختلف المحافظات، واهتمامنا كبير بهذه المناطق كون الصناعة هي عماد اقتصاد أي بلد، ويشغل عددا كبيرا من المواطنين".

وقال رئيس الوزراء: "الصناعات الفلسطينية موجودة في العديد من دول العالم وهي متميزة وتسويقها جيد، لكن هذا غير كافي إذ نحتاج الى جهد أكبر، بالشراكة مع القطاع الخاص كي تتقدم الصناعة الوطنية، ونحن نعلم أن بعض الصناعات تنافس على المستوى الإقليمي والعالمي".







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