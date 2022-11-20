"رجال الأعمال" بغزة تعقد ورشة عمل مع وزارتي المالية والاقتصاد لبحث مشاكل القطاع الخاص

رام الله - دنيا الوطنعقدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين اليوم الأحد ورشة عمل مع وزارتي المالية والاقتصاد في قطاع غزة لمناقشة القضايا الخاصة بالقطاع الخاص بحضور لفيف واسع من رجال الأعمال والتجار والصناعيين والشخصيات الاقتصادية.وافتتح أحمد أبو عيدة رئيس جمعية رجال الأعمال الورشة بالترحيب بعطوفة وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي ووكيل وزارة المالية عوني الباشا، والطواقم الوزارية المرافقة لهم.وناقش جدول أعمال الورشة عدة محاور رئيسية أبرزها التعليات الجمركية والمشاكل الضريبية والوكالات التجارية والسياسات الحكومية لحماية المنتج الوطني.واتفقت الجمعية ووزارتي المالية والاقتصاد على تشكيل لجنة لمناقشة وحل مشاكل القطاع الخاص بما يحقق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.وأكد وكيلي المالية والاقتصاد على استعدادهم لحل جميع المشاكل التي من شأنها تعزيز صمود القطاع الخاص وخدمة الاقتصاد الوطني.من جهته شدد رئيس جمعية رجال الأعمال أحمد أبو عيدة على أهمية تحويل مخرجات الورشة لخطوات فعلية على الأرض والعمل الفوري على تشكيل اللجنة المتوافق عليها لحل المشاكل القائمة.وشكر أبو عيدة، وكيلي الاقتصاد والمالية وطواقم الوزارتين على تجاوبهم مع مطالب منتسبي القطاع الخاص وسعيهم الجاد للتخفيف عن كاهلهم، ودعم الاقتصاد الوطني.