صور وفيديو.. مواطن يناشد الرئيس عباس بالتدخل للسماح لنقل أسرته للإقامة بالضفة

رام الله - دنيا الوطن

ناشد المواطن، وسيم أبو عمشة، الرئيس محمود عباس، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، بالسماح بنقل زوجته وأولاده للإقامة في الضفة الغربية، بعد حصوله على "تغيير عنوان" ليتمكن من علاج ابنته.



وتابع:: "أثناء حرب 2014، كانت زوجتي حامل بابنتي، ومن شدة الفسفور الذي تم إلقاؤه علينا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، جاءت ابنتي لديها إعاقة".



وقال إنه خرج من قطاع غزة، في 16 من كانون الأول/ديسمبر 2018، بهدف علاج ابنته من أصحاب الهمم حركياً، حيث أنه يرعاها لوحده من مساعدة أحد.



وأضاف أنه يرعى ابنته بكل احتياجاتها في كل صغيرة وكيسرة، "ولا يوجد من يرعانا إلا الله".



وأعرب عن أمنيته بالنظر إلى هذه القضية الإنسانية، مشددًا على أن أسرته مشتتة في الوطن.



