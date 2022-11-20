اتحاد موظفي (أونروا) بغزة يقرر تعطيل الدوام جزئياً الخميس المقبل

























رام الله - دنيا الوطنقرر اتحاد الموظفين بوكالة (أونروا) اليوم الأحد، تعليق الدوام يوم الخميس القادم 24/11/2022 في كافة مدارس الوكالة والمؤسسات في قطاع غزة آخر ساعتين من الدوام في كل الفترات.وأوضح الاتحاد في بيان صادر عنه، أن سبب التعليق هو تعنت إدارة الوكالة في تحقيق مطالب اتحاد الموظفين الخاص بقطاع المعلمين.وحذر الاتحاد إدارة الوكالة من مواصلة "سياسة المماطلة والتسويف في حل قضايا الموظفين العالقة، وتعطيل تطبيق الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الاتحاد.