سلفيت: الاحتلال يقمع فعالية ضد التوسع الاستيطاني

رام الله - دنيا الوطنقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فعالية ضد التوسع الاستيطاني في بلدة بروقين غرب سلفيت.وأوضح رئيس بلدية بروقين فائد صبرة، أن بلدية بروقين نظمت الفعالية في منطقة "الخلايل" و"التقويرة"، من أجل الحفاظ على الأرض من التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المتكررة على المزارعين، وفق وكالة (الأنباء الفلسطينية).وأشار صبرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين، قبيل انطلاق الفعالية نحو الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها في تلك المنطقة.الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال والمستوطنين قاموا يوم الجمعة الماضي بوضع أسلاك شائكة وشرعوا بزراعة الأشجار في المنطقة الغربية من البلدة.