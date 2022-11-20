شؤون فلسطينية

وكيلا "التنمية" وهيئة شؤون الأسرى يبحثان سبل التعاون المشترك

وكيلا "التنمية" وهيئة شؤون الأسرى يبحثان سبل التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحث وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، عاصم خميس مع وكيل هيئة شؤون الأسرى عبد القادر الخطيب سبل تعزيز التعاون المشترك لتقديم الخدمات للأسر المستفيدة وأسر الأسرى كما بحث الطرفان آلية العمل لدعم الأسر من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التنمية.

واستعرض وكيل وزارة التنمية عاصم خميس أهم مجالات عمل الوزارة والفئات التي تقدم لها الوزارة خدماتها، وحجم المسؤوليات المنوطة بوزارة التنمية ودورها في الاستجابة لاحتياجات الفئات الفقيرة والمهمشة والخدمات والبرامج التي تقدمها.

وقال خميس " ان وزارة التنمية الاجتماعية على استعداد تام لدعم الاسرى وعائلاتهم ذلك بما يصب في تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة".

بدوره أكد وكيل هيئة شؤون الأسرى الخطيب على مواصلة التعاون والشراكة مع وزارة التنمية لدعم الأسر الفقيرة والمهمشة.


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