"الشخصيات المستقلة" تطالب بتحقيق مستقل وشفاف في حريق جباليا



وتقدم التجمع بأحر التعازي لعائلات الضحايا، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحتسبهم من الشهداء.



وشدد التجمع على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية من قبل المواطنين للحفاظ على أرواحهم وأرواح أبنائهم الذين هم أغلى ما نملك.



وطالب التجمع المواطنين والإعلاميين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بعدم التسرع ونشر الإشاعات والتحقق من المعلومات قبل نشرها، حفاظًا على مشاعر الناس وعائلات الضحايا، وتحسبًا من إحداث فتنة وبلبلة.







رام الله - دنيا الوطنطالب تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية، عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس التجمع بتحقيق مستقل وسريع وشفاف، في حريق منزل عائلة أبو ريا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.وشدد التجمع في بيان صحفي، على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الحادث للوقوف على ملابساته، والتحقق من أسباب الحريق على أن تنهي اللجنة عملها في غضون أسبوع من تاريخه.