"التربية" والحكومة الألمانية تفتتحان مرافق جديدة في مدرسة "طاليتا قومي"



جاء ذلك بحضور، محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد، ومدير المدرسة ماتياس وولف ونائبه ميلاد إبراهيم وشخصيات رسمية ووطنية فاعلة.



وفي كلمته أكد عساف أهمية افتتاح هذه المرافق الجديدة للمدرسة التي تعد صرحاً تاريخياً، يعزز توفير بيئة تعليمية جاذبة، ناقلاً تحيات الوزير أ.د. مروان عورتاني للشركاء ولأسرة المدرسة وكادرها التدريسي والقائمين عليها، معرباً عن الوزارة بهذه الشراكة الفاعلة مع الحكومة الألمانية، داعياً إياها لتكثيف الجهود والعمل مع كافة الشركاء والمؤسسات الدولية للجم الاحتلال عن

ممارساته تجاه ما تتعرض له العملية التعليمية من تضييق وإخطارات هدم للمدارس واعتقال للطلبة.



بدوره، أعرب شيشره عن سعادته بهذا الافتتاح لمدرسة طاليتا قومي، مؤكداً سعي بلاده لتعزيز التواصل الدائم مع وزارة التربية لتوفير الدعم اللازم لبناء المزيد من المدارس بما يخدم العملية التعليمية.



من جانبه، أكد حميد، حرص المحافظة على توفير الدعم اللازم من خلال العمل مع كافة الشركاء وبالتواصل الحثيث مع وزارة التربية على الحفاظ على رمزية الهوية الوطنية الفلسطينية في المؤسسات التعليمية، لافتاً إلى رمزية هذا الافتتاح الذي يأتي في فترة الأعياد المجيدة.



وشهد الحفل فعاليات غنائية وعزف النشيدين الفلسطيني والألماني أدتها جوقة المدرسة.



وشهد الحفل فعاليات غنائية وعزف النشيدين الفلسطيني والألماني أدتها جوقة المدرسة.

رام الله - دنيا الوطنافتتح وكيل وزارة التربية والتعليم، د. نافع عساف، نيابة عن الوزير أ.د. مروان عورتاني وبالشراكة مع ممثل الخارجية الألماني فيتو شيشره، المباني والمرافق الجديدة لمدرسة طاليتا قومي في بيت لحم والتي تضم سبعة مشاريع تشمل مسرحاوقاعة وصفوفاً دراسية للطلبة، بدعم من الحكومة الألمانية.