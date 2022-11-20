أبو ردينة يرد على تصريحات نتنياهو بشأن السلام مع الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنردَ الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل المُكلف بنيامين نتنياهو أمام أعضاء مؤتمر التحالف الجمهوري اليهودي بأمريكا، التي قال فيها إن "الفلسطينيين غير معنيين بإحلال السلام، ولا يرغبون في دولة تعيش إلى جانب إسرائيل".واعتبر أبو ردينة، تصريحات نتنياهو الأخيرة محاولة مكشوفة لخداع الرأي العام العالمي وتضليله، وتكشف نواياه الحقيقية بالتهرب من أي عملية سياسية تقود لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.وأضاف أن حكومة نتنياهو التي ستضم إيتمار بن غفير، الذي قاد بالأمس اعتداءات المستوطنين على المواطنين في مدينة الخليل، مؤشر على ما ستكون عليها المرحلة المقبلة بوجود حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة.وتابع أبو ردينة: "هذه الحكومة اليمينية ستكون مسؤولة عن تدهور الأوضاع وعدم الاستقرار، لذلك يحاول نتنياهو قلب الحقائق وتشويهها لأنه يعلم ما الذي سينتج عن وجود مثل هذه الحكومة التي تضم عتاة المتطرفين أمثال بين غفير وسموتريتش".وجدد التحذير من استمرار اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، وخطورة أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف، مؤكدًا أن مثل هذه المحاولات ستؤدي إلى تفجير الأوضاع وخروجها عن السيطرة، وهذا ما تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية وحدها.